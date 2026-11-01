Karabük Gençlikspor son sette üstünlük kurup Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ni mağlup etti

Karabük Gençlikspor evinde 3-2 ile galip geldi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi'nde oynanan maçta Karabük Gençlikspor, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ni 3-2 mağlup etti. Karşılaşma baştan sona çekişmeye sahne oldu ve ev sahibi ekip son sette üstünlüğü ele geçirerek maçı kazandı.

maçın gelişimi:

Karşılaşmanın ilk setini konuk ekip 25-21 alarak avantaj sağladı. Karabük Gençlikspor ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 25-23 kazanarak durumu 2-1 lehine çevirdi. Dördüncü sette Bolu Atatürk Anadolu Lisesi 25-22 ile eşitliği sağladı. Karar setinde ev sahibi ekip rakibine 15-12 üstünlük kurarak mücadeleyi 3-2 tamamladı.

sonrası ve program:

Bu sonuçla Karabük Gençlikspor saha avantajını kullanarak önemli bir galibiyet elde etti. Takım, önümüzdeki hafta 3 Kasım Salı günü Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda Düzce 1907 Spor ile deplasmanda karşılaşacak.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) KADINLAR 2. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN KARABÜK GENÇLİKSPOR, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI BOLU ATATÜRK ANADOLU LİSESİ’Nİ 3-2 MAĞLUP ETTİ.