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Iğdır'da Aktepe'de çekişme: Iğdır FK ve Antalyaspor 1-1

Trendyol 1. Lig 13. haftasında Iğdır FK ile Antalyaspor Aktepe Stadı'nda 1-1 berabere kaldı; Leon Çalışkan 66., Nuno Da Costa 68. dakikada karşılık verdi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 18:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Iğdır'da Aktepe'de çekişme: Iğdır FK ve Antalyaspor 1-1

Iğdır'da Aktepe'de çekişme: Iğdır FK ve Antalyaspor 1-1

Trendyol 1. Lig 13. haftasında Iğdır FK ile Antalyaspor Aktepe Stadı'nda karşılaştı ve maç 1-1 sona erdi. Karşılaşma canlı tempolu başladı, ikinci yarıda art arda gelen gollerle iki takım birer puana razı oldu.

Maçtan dakikalar:

49. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Doğan'ın ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Pseftis'in müdahalesinin ardından top direğe çarparak kornere çıktı.

66. dakikada Iğdır FK atağında Soner Gönül'ün savunma arkasına gönderdiği ara pası sonrası Arda'nın takip presiyle oluşan karambolde Nzaba ile kaleci Pseftis arasındaki anlaşmazlıktan yararlanan Leon Çalışkan topu önünde buldu ve düzgün vuruşla Iğdır FK'yı 1-0 öne geçirdi.

68. dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Bünyamin'in ortasında ön direkte topla buluşan Nuno Da Costa yaptığı vuruşla skoru eşitledi: 1-1.

Kadrolar ve hakemler:

Stat: Aktepe

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Haydar Avcı

Iğdır FK: Szumski; Soner Gönül, Kouagba, Alim Öztürk, Serkan Asan; Doğan Erdoğan, Leon Çalışkan (Hotic dk. 68), Afena-Gyan (Efe Şıhlaroğlu dk. 88); Gökcan Kaya, Serdar Gürler (Moustapha Camara dk. 79), Arda Çolak (Özder Özcan dk. 88). Teknik direktör: Kenan Koçak.

Antalyaspor: Pseftis; Samet Karakoç, Nzaba (Güray Vural dk. 70), Ensar Buğra Tivsiz, Bünyamin Balcı; Ceesay (Hasan Yakub İlçin dk. 70), Van de Streek, Soner Dikmen (Nuno Da Costa dk. 61), Pedro Filipe Moreira; Ömer Faruk Beyaz (Erdoğan Yeşilyurt dk. 90), Ahmet Sağat (Mevlüt Şimşek dk. 46). Teknik direktör: Osman Özköylü.

Goller: Leon Çalışkan (dk. 66) (Iğdır FK), Nuno Da Costa (dk. 68) (Antalyaspor).

Sarı kartlar: Serkan Asan, Gökcan Kaya (Iğdır FK); Bünyamin Balcı (Antalyaspor).

Karşılaşma boyunca her iki takım da gol fırsatları buldu; Iğdır FK'nın 66. dakikadaki baskısı ve Antalyaspor'un hemen ardından gelen yanıtı maçın özetini oluşturdu. Sonuç, ligde her iki ekibin de birer puanla ayrılmasına yol açtı.

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 13. HAFTASINDA IĞDIR FK, AKTEPE STADI&#039;NDA KARŞILAŞTIĞI ANTALYASPOR İLE 1-1...

TRENDYOL 1. LİG'İN 13. HAFTASINDA IĞDIR FK, AKTEPE STADI'NDA KARŞILAŞTIĞI ANTALYASPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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