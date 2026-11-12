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Kırgız kadın güreşçileri Afyonkarahisar'da yerel takımlarla güçlerini birleştirdi

Kırgızistan kadın güreş milli takımı, Afyonkarahisar TOHM'de yerel kulüpler ve Sporcu Eğitim Merkezi ile ortak antrenman yapıyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kırgız kadın güreşçileri Afyonkarahisar'da yerel takımlarla güçlerini birleştirdi

Kırgız kadın güreşçileri Afyonkarahisar'da yerel takımlarla güçlerini birleştirdi

Kırgızistan Kadın Güreş Milli Takımı, Afyonkarahisar Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM)'de yerel sporcularla ortak antrenmanlara başladı. Kamp, hem hazırlık hem de uluslararası iş birliği amaçları taşıyor.

katılım ve organizasyon:

Ortak çalışmalarına Sporcu Eğitim Merkezi ve TOHM sporcularının yanı sıra Afyon Gençlik Spor Kulübü ile Belediye Yüntaş Spor Kulübü güreşçileri de katılıyor. Bu çeşitlilik, farklı seviyeler ve stiller arasında değerli etkileşim sağlıyor.

antrenman odakları ve hedefler:

Seanslar, antrenörler Hakan Erdoğan, Yakup Yağcı, Neslihan Erdoğan, Şakir Bozkurt, Mehmet Yüksel ve Kırgız antrenör Bilimbek Kaparbekov yönetiminde yürütülüyor. Ortak antrenmanlarda teknik ve taktik gelişim ön planda tutuluyor; sporcular uyum, hareket repertuarı ve maç pratiği kazanıyor.

Bu tür uluslararası kamplar, yerel atletlerin deneyim kazanmasının yanı sıra Kırgız takımı için de farklı rakip profilleriyle çalışma imkânı sunuyor ve iki taraf için de uzun vadeli iş birliği kapılarını aralıyor.

KIRGIZİSTAN KADIN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI, AFYONKARAHİSAR TÜRKİYE OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZİ’NDE (TOHM)...

KIRGIZİSTAN KADIN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI, AFYONKARAHİSAR TÜRKİYE OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZİ’NDE (TOHM) YEREL SPORCULARLA ORTAK ANTRENMAN ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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