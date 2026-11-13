Otizm merkezine giden yol: Kahramanmaraş'ta erişim ve aile destekleri planlanıyor

Otizm merkezi gündemde: amaç hizmetlere erişimi kolaylaştırmak

Kahramanmaraş'ta otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen otizm merkezi kurma çalışmaları masaya yatırıldı. Toplantıya katılan kurum temsilcileri, mevcut süreci değerlendirdi ve merkezin hizmet ağını nasıl güçlendireceğine dair ilk çerçeveyi tartıştı.

Toplantının odağı ve katılımcılar:

Vali Yardımcısı Miraç Akbulut başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, ilgili kamu kurumları ve yerel paydaşlar bir araya gelerek merkezin işletme modeli, erişim kolaylığı ve ihtiyaç analizi konularında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerde özellikle günlük hizmetlere erişimin önündeki lojistik ve koordinasyon engelleri ele alındı.

Aile destekleri ve 2026 hedefleri:

Toplantıda ayrıca aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik 2026 yılı faaliyet takvimi gözden geçirildi. Kurumlar arası iş birliğinin artırılması kararının alındığı oturumda, hizmetlerin yerel düzeyde sürdürülebilir kılınması için adımların atılacağı belirtildi. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde ihtiyaç tespiti, personel eğitimi ve erişim planlaması gibi çalışmaların hız kazanması bekleniyor.

Yetkililer, otizm merkezinin yalnızca sağlık ve eğitim hizmetlerini değil, ailelerin sosyal destek mekanizmalarını da güçlendirecek bir yapı olarak kurgulanmasının önemine vurgu yaptı.

KAHRAMANMARAŞ'TA OTİZMLİ BİREYLER VE AİLELERİNİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA KENTTE OTİZM MERKEZİ AÇILMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.