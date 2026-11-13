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Nazilli’de sanatın ortak paydası: Dr. Ertuğrul Tetik kursiyerlerle kahvaltıda buluştu

Başkan Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli Belediyesi’nin kültür ve sanat kursiyerleri ve eğitmenleriyle kahvaltıda bir araya gelerek yılın çalışmalarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Nazilli’de sanatın ortak paydası: Dr. Ertuğrul Tetik kursiyerlerle kahvaltıda buluştu

buluşmanın odağı:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, belediye bünyesinde yürütülen kültür ve sanat kurslarında görev yapan eğitmenler ile kursiyerleri düzenlenen kahvaltı programında ağırladı. Toplantı, yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin paylaşılması amacıyla gerçekleştirildi.

Programda müzik, halk dansları, tiyatro ve el sanatları başta olmak üzere farklı branşlarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyu hazırladığı konser, gösteri ve sergilerin Nazilli’nin kültür yaşamına yaptığı katkılar ele alındı. Katılımcılar, bireysel gelişimlerinin yanı sıra kent kimliğine yaptıkları katkılardan söz ederek deneyimlerini paylaştı.

eğitim ve üretimin bir arada yürütülmesi:

Başkan Tetik, sohbet sırasında kültür ve sanatın erişilebilirliğine vurgu yaptı ve kursların yalnızca eğitim amaçlı olmadığını belirtti. Kültür ve sanatın bir şehrin ruhunu ve geleceğini şekillendirdiğini ifade eden Tetik, kursların vatandaşlara yeteneklerini geliştirme ve kent yaşamına aktif katılma imkânı sunduğunu söyledi.

Programda eğitmenlerin fedakârlıkları ve kursiyerlerin düzenlediği etkinliklerin organizasyonuna katkıları takdir edildi. Belediye yetkilileri, katılımcılardan geri bildirimler alarak mevcut programların niteliğini artırma ve talep doğrultusunda yeni branşlar açma konusunda notlar aldı.

gelecek planları ve destek taahhüdü:

Toplantıda ayrıca Nazilli Belediyesi’nin ücretsiz kurs imkanlarının sürdürüleceği ve olanakların genişletileceği belirtildi. Başkan Tetik, emek veren tüm eğitmenlere ve kursiyerlere teşekkür ederek belediyenin kültür-sanat alanındaki desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Katılımcılar, yıl içinde gerçekleştirilen konserler, gösteriler ve sergilerin şehrin kültürel görünürlüğünü artırdığı konusunda hemfikir oldu.

Program, karşılıklı değerlendirmeler ve yeni döneme yönelik beklentilerin paylaşılmasıyla sona erdi. Nazilli Belediyesi yetkilileri, alınan notlar doğrultusunda kurs programlarını gözden geçirip uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.

BAŞKAN TETİK, KÜLTÜR VE SANAT KURSİYERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN TETİK, KÜLTÜR VE SANAT KURSİYERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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