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Afyonkarahisar'da ara tatil mevlidi buruk duygular bıraktı

5 Kasım’daki olayda yaşamını yitiren iki öğretmen için Yukarıtandır Ortaokulu'nda düzenlenen mevlitte öğrenciler ağladı, okula bir hafta destek veriliyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Afyonkarahisar'da ara tatil mevlidi buruk duygular bıraktı

Yukarıtandır Ortaokulu'nda mevlid ve gözyaşı:

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, 5 Kasım tarihinde yaşanan ve 8 kişinin öldüğü saldırının ardından, ara tatil öncesi okullarda buruk anlar yaşandı. Olayda yaşamını yitiren öğretmenler için Yukarıtandır Ortaokulu'nda düzenlenen mevlide, eğitim camiası ve yakınları katıldı. Program sırasında öğrencilerin gözyaşlarına hakim olamaması, okulda hâlâ süren yasın boyutunu gösterdi.

Programa katılımcılar ve okulun tepkisi:

Mevlide İhsaniye Kaymakamı Koray Yanıktepe, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, hayatını kaybeden öğretmenlerden Hilal Mete'nin eşi Şahin Mete, meslektaşları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yemek ikramı ile sona eren programda, öğrencilerin duygusal anları dikkat çekti. Katılımcılar arasında öğretmenlerin sınıf ve okul içindeki anıları sık sık yad edildi.

Okuldaki gözlemler arasında, hayatını kaybeden öğretmenlerin kullandıkları öğretmenler odasındaki dolaplarda bulunan isim etiketlerinin hâlâ kaldırılmamış olması da yer aldı; bu detay, acının somut izi olarak görüldü.

Olayın detayları ve sonrası:

İhsaniye'de Arif Sefa Ö. (28)

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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