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Söngüt-Dökmetepe'de çekici ile traktör çarpıştı, bir kişi yaralandı

Tokat-Turhal kara yolunun Söngüt-Dökmetepe mevkisinde çekici ile traktör çarpıştı; traktör sürücüsü K.D. yaralandı, yol ulaşıma kapandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Söngüt-Dökmetepe'de çekici ile traktör çarpıştı, bir kişi yaralandı

kaza genel görünümü:

Tokat-Turhal kara yolu Söngüt-Dökmetepe mevkisinde meydana gelen kazada çekici ile traktör çarpıştı. Olayda, O.T. (39) idaresindeki 55 ADL 56 plakalı tır ile K.D. (20) yönetimindeki 60 ABP 142 plakalı traktörün çarpıştığı bildirildi.

Çarpışmanın etkisiyle traktörün motor kısmı yerinden çıktı ve araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza haberinin alınmasının ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

yaralanan sürücünün durumu:

Kazada yaralanan traktör sürücüsü K.D., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu ve tedavisi hakkında yetkililerce açıklama yapılacağı belirtildi.

yol ve trafik akışına etkisi:

Kaza nedeniyle söz konusu kara yolu ulaşıma kapandı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, trafik akışının yeniden sağlanması için çalışma başlattı ve olayla ilgili soruşturma ile inceleme süreçleri devam ediyor.

TOKAT-TURHAL KARA YOLUNDA ÇEKİCİ İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1...

TOKAT-TURHAL KARA YOLUNDA ÇEKİCİ İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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