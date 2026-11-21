Adıyaman'da nadir bir semender kaydedildi

Adıyaman merkezine bağlı Karaağaç Köyü sokaklarında, türüne az rastlanan sarı benekli semender görüldü. Görüntüleri çeken mahalle sakinlerinden Hüseyin Gazi Sinan, semenderi cep telefonuyla kaydetti ve kısa süreliğine de olsa köyde ilgi odağı oldu.

gözlem ve kayıt:

Hüseyin Gazi Sinan'ın kaydettiği görüntüler, yerel halk arasında türün varlığına dair doğrudan kanıt oluşturdu. Görüntüler, semenderin köy içindeki hareketini belgeleyerek yetkililerin türün dağılımına ilişkin değerlendirme ve izleme çalışmaları için değerli veri sağlıyor.

koruma statüsü ve proje:

Sarı benekli semender, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan türler arasında yer alıyor. Tür, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' kapsamında takip ediliyor ve koruma tedbirleri bu çerçevede değerlendiriliyor.

Yerel gözlemler ile merkezi izleme programlarının birleşmesi, nadir türlerin korunması ve takip edilmesinde önem taşıyor. Karaağaç Köyü'ndeki bu kayıt, bölgedeki biyoçeşitliliğin belgelenmesi sürecine katkı sağladı.

ADIYAMAN'DA TÜRÜNE AZ RASTLANAN VE NESLİ TÜKENMEKTE OLDUĞU İÇİN KORUMA ALTINA ALINAN SARI BENEKLİ SEMENDER GÖRÜLDÜ.