Soygunun ardından mutfakta sucuklu yumurta yapan iki şüpheli kamerada

olayın özeti:

Elazığ'da bir iş yerine sabaha karşı giren iki şüpheli, kasada bulunan bir miktar parayı alıp mutfağa yöneldi. Şüpheliler, adeta kendi evindeymiş gibi davranarak mutfakta sucuklu yumurta yaptı ve yediler; bu anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

mekân ve zaman:

Olay, yaklaşık 4 gün önce Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Görüntülerde şüphelilerin mekânda rahat tavırlar sergilediği, kasadan para aldıktan sonra mutfakta uzun süre kaldıkları görülüyor.

güvenlik kameraları ve soruşturma:

Görüntüleri izleyen iş yeri sahibi, yaşananları görünce büyük şaşkınlık yaşadı ve durumu polise bildirdi. Emniyet birimleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma yürütüyor.

Pişkin hırsızlar kamerada: Hırsızlık için girdikleri kafede sucuklu yumurta yapıp yediler