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Kısa yürüyüşün tehlikeli anı: Şişli'de devrilen ağaç beş kişiyi kıl payı atlattı

Şişli Nişantaşı Büyükçiftlik Sokak'ta yağış sırasında devrilen ağaç, yoldan geçen 5 kişinin yanından geçti; bir kadın dalların çarpmasıyla yere düştü ve yardım aldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kısa yürüyüşün tehlikeli anı: Şişli'de devrilen ağaç beş kişiyi kıl payı atlattı

Güvenlik kamerası olay anını kaydetti

İstanbul'un Şişli ilçesinde etkili olan yağmurun ardından bir ağacın devrildiği anlar, sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağı kullanan kişilerin devrilen ağacın saplandığı alandan son anda kurtulduğu, bir kadının dalların çarpmasıyla yere düştüğü ve çevresindekilerin yardımına koştuğu görülüyor.

görüntüde öne çıkanlar:

Kameraya yansıyan saniyeler boyunca sokakta yürüyen 5 kişinin devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduğu dikkat çekiyor. Ağacın gövdesi yolda savrulurken, bir kadının dalların çarpması sonucu dengesini kaybedip yere düştüğü ve yanında bulunanların müdahale ettiği net biçimde izlenebiliyor.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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