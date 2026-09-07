Stepneye saklanan 4 kilo 350 gram metamfetamin Şırnak'ta ele geçirildi

operasyonun seyri:

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulama yapıldı. Uygulama noktasında durdurulan bir araç üzerinde arama gerçekleştirildi. Ekipler aracın bagajında bulunan stepneyi kontrol etti ve şüpheli paketleme yöntemlerine karşı titiz bir inceleme yürüttü.

ele geçirilen madde ve işlem:

Aranan stepnenin içine gizlenmiş durumda bulunan 4 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi. Bulunan uyuşturucuya el konuldu, yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı ve şahsın adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

emniyetin mesajı:

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara, Şırnak'ı uyuşturucu sevkiyatında geçiş güzergahı olarak kullanmaya çalışanlara ve gençleri uyuşturucuya sürükleyen kişilere yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Yetkililer, bölgedeki kontrollerin aralıksız süreceğini ve benzer vakaların titizlikle takip edileceğini belirtti.

ELE GEÇİRİLENLER