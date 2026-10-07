Subü kadroları açıkladı: 15 akademik personel alınacak

ilanın kapsamı:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, bünyesindeki fakülte ve meslek yüksekokullarında görevlendirilmek üzere 15 akademik personel alımı için ilan yayımladı. İlan, ilgili kadroların ihdas edildiğini ve başvuru koşullarının Resmi Gazete duyurusuyla birlikte yürürlüğe girdiğini bildiriyor.

yerleştirilecek birimler:

Kurum, alımları İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ile Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Hendek Meslek Yüksekokulu ve Pamukova Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirecek.

kadro dağılımı ve başvuru süreci:

Yayımlanan ilanlar kapsamında kurum; 1 profesör, 1 doçent, 9 doktor öğretim üyesi ve 4 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 15 akademik personel almayı planlıyor. Adaylar, ilanların Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde başvurularını yapabilecek. Başvuru sürecine ilişkin koşullar, ilan şartları ve sonuç takibi için başvurucuların ilan.subu.edu.tr adresini izlemesi gerekiyor.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ), BÜNYESİNDEKİ FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE TOPLAM 15 AKADEMİK PERSONEL ALIMI İÇİN İLAN YAYINLADI.