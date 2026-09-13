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Murat Boz Kayseri'de repertuvarıyla gecenin ritmini belirledi

Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin 8. gününde Murat Boz, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sevilen şarkılarıyla dinleyicilere coşkulu bir akşam sundu.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 20:18

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 20:24

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EDİTÖR: Doruk Çetin

Murat Boz Kayseri'de repertuvarıyla gecenin ritmini belirledi

Murat Boz Kayseri'de sahne aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivalinin sekizinci gününde ünlü sanatçı Murat Boz Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sahneye çıktı. Konser, festival programının öne çıkan etkinliklerinden biri olarak müzikseverlere açık havada bir akşam sundu.

repertuvar ve performans:

Boz, konserde repertuvarından seçkin parçaları art arda seslendirdi. İzleyicilerle kurduğu etkileşim ve sahne akışı dikkat çekerken, Yapar mısın?, İki Medeni İnsan, Üzüleceksin ve Adını Bilen Yazsın gibi hitler geniş coşkuyla karşılandı. Şarkılara eşlik eden kalabalık, sanatçının yorumlarına tempo ve alkışlarla cevap verdi.

festivalin son günleri ve kapanış:

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki konserler festivalin kapanışına kadar devam edecek. Festival programı kapsamında bu akşam Sefo sahne alarak etkinliğin son konserini verecek. Murat Boz'un performansı, festival takvimindeki müzik ayağının izleyicide bıraktığı olumlu etkiyi güçlendirdi.

Genel olarak Murat Boz, sahne enerjisi ve geniş repertuvarıyla Kayserililere keyifli bir akşam yaşattı; konser, festival programının canlı ve katılımcı bir bölümünü oluşturdu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN KAYSERİ KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN 8’İNCİ GÜNÜNDE...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN KAYSERİ KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN 8’İNCİ GÜNÜNDE ÜNLÜ SANATÇI MURAT BOZ SAHNE ALDI. BOZ, SEVİLEN ŞARKILARI VE SAHNE PERFORMANSIYLA KAYSERİLİLERE KEYİFLİ BİR AKŞAM YAŞATTI.

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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