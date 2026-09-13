Murat Boz sahne performansıyla Kayseri gecesine renk kattı

Murat Boz Kayseri'de sahne aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivalinin sekizinci gününde ünlü sanatçı Murat Boz Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bir konser verdi. Boz, geniş repertuarı ve enerjik sahne performansıyla katılımcılara keyifli bir akşam sundu.

Repertuvar ve izleyici etkileşimi

Konserde Murat Boz, sahnede ardı ardına sevilen parçalarını seslendirdi. Dinleyicilerin eşlik ettiği performansta öne çıkan şarkılar arasında 'Yapar mısın?', 'İki Medeni İnsan', 'Üzüleceksin' ve 'Adını Bilen Yazsın' yer aldı. Sanatçının sahne hâkimiyeti ve şarkılar arasındaki akış, konserin temposunu yüksek tuttu; izleyiciler sık sık tempo tutup nakaratlara katıldı.

Festival programı ve kapanış

Etkinlik, festivalin akşam programına canlılık katarken, Kayseri Kültür Yolu Festivali çerçevesinde düzenlenen konserlerin festivalin son gününde de sürmesi planlanıyor. Festival kapsamında gerçekleştirilen bu gece, yerel halk ve gelen konuklar için kültürel bir buluşma niteliği taşıdı. Organizasyonun kapanış konserini ise bu akşam Sefo verecek ve festival böylece sona erecek.

Murat Boz Kayseri’de sahne aldı