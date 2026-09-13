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Bülent Ersoy elma kostümüyle Çivril'de 50 bin kişiye unutulmaz gece yaşattı

Çivril'deki 28. Uluslararası Elma Festivali'nde Bülent Ersoy, elma desenli kostümü ve güçlü sahne performansıyla yaklaşık 50 bin kişiyi coşturdu.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Bülent Ersoy elma kostümüyle Çivril'de 50 bin kişiye unutulmaz gece yaşattı

Çivril'de elma festivali Bülent Ersoy konseriyle renklendi

Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen 28'inci Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali, ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un konseriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Sahne ve kostüm detayları:

Çivril ilçe merkezinde kurulan konser alanı saatler öncesinden doldu; etkinliğe yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Türk Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden Bülent Ersoy, sahne performansının yanı sıra festival temalı kostümüyle de dikkat çekti. Kostümde yeşil ve beyaz renklerin hakim olduğu, elma detaylarının bulunduğu gösterişli bir tasarım yer aldı ve izleyicilerden beğeni topladı.

İzleyici tepkisi ve sahne içi anlar:

Diva, konser boyunca sevilen eserlerini seslendirirken konser alanını dolduran binlerce kişi şarkılara hep birlikte eşlik etti; alkış ve tezahüratlarla desteklenen performans geceye damga vurdu. Konser sırasında Çivril Belediye Başkanı Semih Dere sahneye çıkarak Ersoy'a eşlik etti; ikilinin sahnedeki dansı izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Festival atmosferi ve kapanış:

Bülent Ersoy'un Çivril'deki konseri, festival kapsamında düzenlenen etkinlikler arasında en yoğun katılımlı gecelerden biri oldu. Konser boyunca müzik ve eğlencenin hakim olduğu alanda vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar festival coşkusunu yaşadı.

BÜLENT ERSOY ÇİVRİL&#039;DE

BÜLENT ERSOY ÇİVRİL'DE

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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