Bülent Ersoy elma kostümüyle Çivril'de 50 bin kişiye unutulmaz gece yaşattı

Çivril'de elma festivali Bülent Ersoy konseriyle renklendi

Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen 28'inci Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali, ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un konseriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Sahne ve kostüm detayları:

Çivril ilçe merkezinde kurulan konser alanı saatler öncesinden doldu; etkinliğe yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Türk Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden Bülent Ersoy, sahne performansının yanı sıra festival temalı kostümüyle de dikkat çekti. Kostümde yeşil ve beyaz renklerin hakim olduğu, elma detaylarının bulunduğu gösterişli bir tasarım yer aldı ve izleyicilerden beğeni topladı.

İzleyici tepkisi ve sahne içi anlar:

Diva, konser boyunca sevilen eserlerini seslendirirken konser alanını dolduran binlerce kişi şarkılara hep birlikte eşlik etti; alkış ve tezahüratlarla desteklenen performans geceye damga vurdu. Konser sırasında Çivril Belediye Başkanı Semih Dere sahneye çıkarak Ersoy'a eşlik etti; ikilinin sahnedeki dansı izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Festival atmosferi ve kapanış:

Bülent Ersoy'un Çivril'deki konseri, festival kapsamında düzenlenen etkinlikler arasında en yoğun katılımlı gecelerden biri oldu. Konser boyunca müzik ve eğlencenin hakim olduğu alanda vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar festival coşkusunu yaşadı.

BÜLENT ERSOY ÇİVRİL'DE