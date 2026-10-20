Şükrü Saracoğlu'nda tempolu ilk yarı: Fenerbahçe 2-1 önde

Maç özeti:

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Slavia Prag'ı ağırladı. İlk yarı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın başında gelen hızlı goller tempoyu yükseltti ve iki takım da rakip kaleye yerleşen bir oyun sergiledi.

ilk yarıda öne çıkan anlar:

Maçın dördüncü dakikasında Skriniar’ın pasıyla sağ kanada açılan atakta Oğuz Aydın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutla kaleci Markovic’in müdahalesine rağmen topu ağlara göndererek 1-0 öne geçirdi. Yedinci dakikadan sonra görülen baskının ardından 11. dakikada Nelson Semedo’nun sağ kanattan hareketlendirdiği hücumda Mason Greenwood'un golüyle skor 2-0 oldu. Sadece dört dakika sonra, 15. dakikada Ederson’dan seken top sonrası yaşanan karambolde Guendouzi’nin hatalı pasında Lukas Provod kaleciyle karşı karşıya kalıp kafa karışıklığını fırsata çevirerek Slavia Prag adına durumu 2-1 yaptı.

İlerleyen dakikalarda her iki takım da gol arayışını sürdürdü; 27. dakikada Greenwood’un pasında Guendouzi’nin ceza yayı gerisinden denediği şut az farkla auta çıktı. 37. dakikada Oğuz Aydın’ın sol çaprazdan şutu, 45. dakikada ise Archie Brown’ın ortasında Vedat Muriqi’nin şutu kaleci Markovic’te kaldı. İlk yarı, kontrolün zaman zaman el değiştiği, tempolu ve oyuncu değişiklikleriyle şekillenen bir görüntüyle kapandı.

kadrolar, hakem ve notlar:

Fenerbahçe ilk 11'inde Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake (21. dakikada Kojo Oppong oyuna girdi), Archie Brown, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi yer aldı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki ekipte yedekler arasında Romelu Lukaku ve İrfan Can Kahveci gibi isimler bulunuyor. Slavia Prag’in sahaya sürdüğü kadroda Jakub Markovic, Tomas Vicek, David Zima, Ange N’Guessan, Mubarek Suleiman, David Moses, Wiktor Nowak, Oskar Kubiak, Emmanuel Ayaosi, Lukas Provod ve Danijel Sturm vardı; takımın teknik direktörü Jindrich Trpisovsky.

Karşılaşmanın hakemliğini Ricardo De Burgos üstlendi; yardımcıları Iker De Francisco ve Ivan Masso Granado idi. İlk yarıda sarı kart gören isim N’Golo Kante oldu. İlk yarının sonunda skor tabelasında Fenerbahçe 2 - Slavia Prag 1 yazıyor ve taraftarlar ikinci yarı için bekleyişe geçti.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN 3. HAFTASINDA FENERBAHÇE, EVİNDE ÇEKYA TEMSİLCİSİ SLAVİA PRAG İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI SARI-LACİVERTLİLERİN 2-1 ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.