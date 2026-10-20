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Fenerbahçe iki farkı koruyamadı, Slavia Prag son dakikada eşitledi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Şükrü Saracoğlu'nda Slavia Prag ile 2-2 berabere kalarak grup yarışında önemli bir puan kaydetti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 21:53

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe iki farkı koruyamadı, Slavia Prag son dakikada eşitledi

maçta öne çıkanlar:

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ile Slavia Prag 2-2 berabere kaldı. Maç Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynandı ve iki ekip de maç boyunca kontrolü ele geçirmek için çaba gösterdi. Erken goller maçın temposunu belirlerken, Slavia Prag son dakikada bulduğu golle eşitliği sağladı.

kritik dakikalar:

4. dakikada Oğuz Aydın ile öne geçen Fenerbahçe, 11. dakikada Mason Greenwood'ün golüyle skoru 2-0 yaptı. Ancak konuk ekip hızlı bir cevap verdi; 15. dakikada Lukas Provod fileleri havalandırdı ve skor 2-1 oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da gol ararken, 61. dakikada Sturm’un pasında Nowak’ın şutu Oppong’dan döndü. 64. dakikada Lukaku’nun pasında Nene’nin vuruşunu kaleci Jakub Markovic çıkardı. 81. dakikada Ayaosi’nin denemesi kaleci Ederson’da kaldı, 82. dakikada Lukaku’nun isabetli şutu direğin üzerinden auta çıktı.

90. dakikada sağ taraftan Ayaosi’nin ortasında Pavel Kacor yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-2’ye geldi. Bu gol, Slavia Prag’a değerli bir deplasman puanı getirdi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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