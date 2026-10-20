Dolar 49,5670 +0,01%
Euro 55,7233 +0,25%
Bist 11.797,70 +3,22%
Altın Gram 6.601,39 -0,43%
EUR/USD 1,1238 +0,19%
Brent Petrol 109,05 -0,46%
--°

Ankara'da sürpriz sonuç: BC Siauliai, Türk Telekom'u 94-84 yendi

EuroCup B Grubu 4. haftasında BC Siauliai, Ankara'da Türk Telekom'u 94-84 mağlup ederek grupta önemli bir galibiyet elde etti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 21:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Ankara'da sürpriz sonuç: BC Siauliai, Türk Telekom'u 94-84 yendi

maçın gelişimi:

EuroCup B Grubu 4. hafta mücadelesinde Ankara'da oynanan karşılaşma, BC Siauliai'nin 94-84 üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk periyot Türk Telekom'un 21-16'lık üstünlüğüyle tamamlandı, devreye de ev sahibi ekip 45-43 önde girdi. Üçüncü periyodun sonunda skor 67-67 eşitlenmişken, son çeyrekte Litvanya temsilcisi üstünlüğü ele geçirip maçı lehine çevirdi.

kadrolar ve skor dağılımı:

Türk Telekom cephesinde öne çıkan isimler arasında Tim Schneider 16, Uros Trifunovic 14 ve Cristopher Taylor 12 sayı ile yer aldı. Takım kadrosunda ayrıca Kisteon Bankston 6, Doğuş Özdemir 8, Anthony Lamb 9, Jerrick Harding 8, Ismael Bako 2, Shaq McKissic 9 ve Ata Kahraman bulunuyordu. Başantrenör: Erdem Can.

Siauliai'de skor yükünü çeken oyuncular arasında Martynas Pacevicius 16 ve Cedric Jr. 16 dikkat çekti; Dovydas Romancenko ve Simas Jarumbauskas 11'er, Selim Fofana 9, Dayvion McKnight 9, Tauras Jogela 9 diğer katkı veren isimler oldu. Takımın başantrenörü Darius Songaila idi.

hakemler ve maç notları:

Maçın oynandığı salon: Ankara. Hakem üçlüsü Vojislav Lepetic, Sergio Rodriguez ve Vasiliki Tsaroucha'dan oluştu. Karşılaşmanın akışı, ilk yarıda dengeli bir görüntü sergileyen Türk Telekom ve son çeyrekte baskıyı artıran Siauliai ekseninde şekillendi.

Sonuç olarak BC Siauliai, deplasmanda aldığı bu galibiyetle EuroCup B Grubu'nda önemli bir puan kazandı; Türk Telekom ise maç boyunca zaman zaman öne geçse de son periyotta savunma ve hücum dengesini koruyamayarak sahadan mağlup ayrıldı.

TÜRK TELEKOM, EUROCUP B GRUBU 4. HAFTA MAÇINDA LİTVANYA EKİBİ BC SİAULİAİ’YE 94-84 MAĞLUP...

TÜRK TELEKOM, EUROCUP B GRUBU 4. HAFTA MAÇINDA LİTVANYA EKİBİ BC SİAULİAİ’YE 94-84 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Son dakikada gelen gol sonrası Fenerbahçe tribünleri İsmail Kartal'ı istifaya ça...
images

Oğuz Aydın'dan erken vuruş: Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde ilk sevinç
images

Greenwood 11. dakikada fileleri sarsarak bu sezon 7. golünü attı
images

Fenerbahçe iki farkı koruyamadı, Slavia Prag son dakikada eşitledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kadem’in inovasyonda kadın bilgi merkezi: kadınların bilim ve üretimdeki rolü ülke için anahtar

Yedi gün sonra bulunan Ahmet Derin için son görev: cenaze ailesine teslim edildi

Son dakikada gelen gol sonrası Fenerbahçe tribünleri İsmail Kartal'ı istifaya çağırdı

Oğuz Aydın'dan erken vuruş: Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde ilk sevinç

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi