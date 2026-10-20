Ankara'da sürpriz sonuç: BC Siauliai, Türk Telekom'u 94-84 yendi

maçın gelişimi:

EuroCup B Grubu 4. hafta mücadelesinde Ankara'da oynanan karşılaşma, BC Siauliai'nin 94-84 üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk periyot Türk Telekom'un 21-16'lık üstünlüğüyle tamamlandı, devreye de ev sahibi ekip 45-43 önde girdi. Üçüncü periyodun sonunda skor 67-67 eşitlenmişken, son çeyrekte Litvanya temsilcisi üstünlüğü ele geçirip maçı lehine çevirdi.

kadrolar ve skor dağılımı:

Türk Telekom cephesinde öne çıkan isimler arasında Tim Schneider 16, Uros Trifunovic 14 ve Cristopher Taylor 12 sayı ile yer aldı. Takım kadrosunda ayrıca Kisteon Bankston 6, Doğuş Özdemir 8, Anthony Lamb 9, Jerrick Harding 8, Ismael Bako 2, Shaq McKissic 9 ve Ata Kahraman bulunuyordu. Başantrenör: Erdem Can.

Siauliai'de skor yükünü çeken oyuncular arasında Martynas Pacevicius 16 ve Cedric Jr. 16 dikkat çekti; Dovydas Romancenko ve Simas Jarumbauskas 11'er, Selim Fofana 9, Dayvion McKnight 9, Tauras Jogela 9 diğer katkı veren isimler oldu. Takımın başantrenörü Darius Songaila idi.

hakemler ve maç notları:

Maçın oynandığı salon: Ankara. Hakem üçlüsü Vojislav Lepetic, Sergio Rodriguez ve Vasiliki Tsaroucha'dan oluştu. Karşılaşmanın akışı, ilk yarıda dengeli bir görüntü sergileyen Türk Telekom ve son çeyrekte baskıyı artıran Siauliai ekseninde şekillendi.

Sonuç olarak BC Siauliai, deplasmanda aldığı bu galibiyetle EuroCup B Grubu'nda önemli bir puan kazandı; Türk Telekom ise maç boyunca zaman zaman öne geçse de son periyotta savunma ve hücum dengesini koruyamayarak sahadan mağlup ayrıldı.

TÜRK TELEKOM, EUROCUP B GRUBU 4. HAFTA MAÇINDA LİTVANYA EKİBİ BC SİAULİAİ’YE 94-84 MAĞLUP OLDU.