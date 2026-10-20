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Nathan Ake maçı terk etti, yerine Kojo Peprah Oppong girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe'nin savunmacısı Nathan Ake, 19. dakikada sakatlanıp 21. dakikada oyunu terk etti; sezon başından beri 1.416 dakika oynadı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 20:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Nathan Ake maçı terk etti, yerine Kojo Peprah Oppong girdi

maçta gelişmeler:

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında sarı-lacivertli ekip savunmasında beklenmedik bir aksilik yaşandı.

sakatlık ve anlık müdahale:

Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake, 19. dakikada rakip ceza sahasında yere düştü. Hakem Ricardo De Burgos sağlık ekiplerini sahaya çağırdı ve Ake'ye ilk müdahale saha içinde yapıldı. Kenar yönetimi, oyuncu için değişiklik işareti verdi.

değişiklik ve takım verileri:

Nathan Ake, 21. dakikada oyunu terk ederken yerine Kojo Peprah Oppong oyuna girdi. 31 yaşındaki stoper bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı tüm maçlara 11'de başladı ve toplam 1.416 dakika sahada kaldı. Kulüp sağlık ekibinin yapacağı tetkikler, sakatlığın boyutunu netleştirecek.

FENERBAHÇE&#039;NİN HOLLANDALI STOPERİ NATHAN AKE, SLAVİA PRAG MAÇININ İLK YARISINDA SAKATLANARAK MAÇA...

FENERBAHÇE'NİN HOLLANDALI STOPERİ NATHAN AKE, SLAVİA PRAG MAÇININ İLK YARISINDA SAKATLANARAK MAÇA DEVAM EDEMEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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