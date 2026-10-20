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Şehzadeler'de büyük operasyon: 42 bin 534 sentetik hap ele geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda jandarma, O.U. isimli şüphelinin ikametinde 42 bin 534 sentetik hap ele geçirip şüpheliyi tutukladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 21:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şehzadeler'de büyük operasyon: 42 bin 534 sentetik hap ele geçirildi

Manisa'da jandarmadan operasyon

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda bir adreste arama yaptı. Yapılan aramada 42 bin 534 adet sentetik hap ele geçirildi.

operasyonun detayları:

Arama sırasında gözaltına alınan şüpheli O.U. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla ele geçirilen uyuşturucu madde, operasyonun boyutunu gösterdi.

hukuki süreç:

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan O.U., kararın ardından Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından devam ediyor.

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONDA 42 BİN 534...

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONDA 42 BİN 534 ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ. OLAYIN ŞÜPHELİSİ O.U. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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