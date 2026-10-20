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Fenerbahçe'nin avantajı eridi: Slavia Prag ile 2-2

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Slavia Prag karşısında Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'la 2-0 öne geçti, 90'da gelen golle maç 2-2 sona erdi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 21:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe'nin avantajı eridi: Slavia Prag ile 2-2

maçın özeti:

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 4. dakikada Oğuz Aydın ile öne geçti. Devamında 11. dakikada Mason Greenwood skoru 2-0'a taşıdı ancak Çek temsilcisi, 15. dakikada bulduğu golle ilk yarıyı 2-1 geride tamamlamaya izin vermedi.

İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçerken, Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadı ve maçın son anlarında 90. dakikada gelen golle skor tabelası 2-2'yi gösterdi. Mücadele, iki farkla öne geçen sarı-lacivertlilerin erken üstünlüğünü koruyamamasıyla sonuçlandı.

takım performansı ve grup tablosu:

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçının sonunda grubunda 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet hanesine yazdırdı. Erken dakikalardaki etkin oyun skoru getirse de, alınan puanlar ilerleyen haftalar için kritik önem taşıyor.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, gruptaki konumunu iyileştirme hedefini sürdürürken, gelecek hafta evinde oynayacağı Liverpool maçı öncesi hem skor hem de disiplin açısından dersler çıkarmak zorunda. Özellikle savunma organizasyonu ve son bölgedeki hücum bitirişi, takımın öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Maç boyunca öne çıkan anlar ve dakikalar, sarı-lacivertlilerin karşılaşmadaki inişli çıkışlarını özetledi; Fenerbahçe için kalan haftalarda istikrarlı bir performans yakalamak belirleyici olacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SLAVİA PRAG’I KONUK EDEN FENERBAHÇE, İKİ FARKLA ÖNE GEÇTİĞİ MÜCADELEDEN...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SLAVİA PRAG’I KONUK EDEN FENERBAHÇE, İKİ FARKLA ÖNE GEÇTİĞİ MÜCADELEDEN 2-2'LİK BERABERLİKLE AYRILDI. KANARYA, DEVLER LİGİ’NDE 3. MAÇINDA 2. BERABERLİĞİNİ ALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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