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Sultangazi'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen İETT otobüsü duvara çarptı

Sultangazi Habipler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yol kenarındaki duvara çarptı; kazada 4 kişi yaralandı, çok sayıda ekip sevk edildi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sultangazi'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen İETT otobüsü duvara çarptı

olayın seyri:

Sultangazi Habipler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sırada İETT otobüsü yol kenarındaki duvara çarptı.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

yaralananlar:

Kazada 4 kişi yaralandı; olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, duvara çarptı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, duvara çarptı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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