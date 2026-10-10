Sultangazi'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen İETT otobüsü duvara çarptı

olayın seyri:

Sultangazi Habipler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sırada İETT otobüsü yol kenarındaki duvara çarptı.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

yaralananlar:

Kazada 4 kişi yaralandı; olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, duvara çarptı