Sultangazi'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen İETT otobüsü duvara çarptı

olayın seyri:
Sultangazi Habipler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sırada İETT otobüsü yol kenarındaki duvara çarptı.
müdahale ve güvenlik önlemleri:
Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.
yaralananlar:
Kazada 4 kişi yaralandı; olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, duvara çarptı
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!