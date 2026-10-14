Dolar 49,3877 +0,04%
Euro 55,3112 +0,09%
Bist 12.188,45 -0,51%
Altın Gram 6.616,26 -0,25%
EUR/USD 1,1196 -0,07%
Brent Petrol 106,31 +0,59%
--°

Sultangazi'de sağanak istinat duvarını yıktı; öğrenciler sınıfta, bahçe boştu

Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'ndeki Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı, etkili sağanak nedeniyle çöktü; çökme anında bahçede kimse yoktu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sultangazi'de sağanak istinat duvarını yıktı; öğrenciler sınıfta, bahçe boştu

olayın ayrıntıları:

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı, etkili sağanak yağış nedeniyle çöktü. Çökme sırasında öğrencilerin derste olduğu ve bahçenin boş olduğu öğrenildi.

Çökme sonrası olay yerine ekipler sevk edildi ve okulun bulunduğu bölge güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. İlk müdahale ve güvenlik çalışmaları ekipler tarafından başlatıldı.

müdahale ve trafik önlemleri:

Bölgeye ulaşan ekipler okul bahçesinde inceleme ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Okul çevresindeki güvenlik önlemleri nedeniyle bölge geçici olarak trafiğe kapalı tutuluyor.

son durum:

Yetkililer ve müdahale ekipleri çalışmalarını devam ettiriyor; olayla ilgili gelişmeler ve alınacak ek önlemler hakkında bilgi paylaşımı yapılacak.

SULTANGAZİ&#039;DE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE OKULUN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

SULTANGAZİ'DE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE OKULUN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sezaryen oranlarını düşük tutan uygulamalar için hastane personeline teşekkür
images

Diliskelesi'nde görünüm ve güvenlik için hatlar yer altına alınıyor
images

Liselilerden gerçekçi deprem tatbikatı: bina 2 dakika 40 saniyede boşaltıldı
images

Bursalı hekimler QR Global Wellness Experience Healthspan 2026'da sağlıklı yaşam...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultangazi'de göle dönen alt geçitte itfaiye aracı mahsur kaldı, kurtarma anları drondan kaydedildi

zirvede bakan kacır: bilimle üretimi artırma ve gençlere yatırım vurgusu

Erbil temaslarıyla sınırda bekleyen tırların 2-3 günde sevki için uzlaşma

Erdek'te Hükümet Caddesi her yağmurda aynı manzarayı veriyor

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı