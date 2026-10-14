Sultangazi'de sağanak istinat duvarını yıktı; öğrenciler sınıfta, bahçe boştu

olayın ayrıntıları:

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı, etkili sağanak yağış nedeniyle çöktü. Çökme sırasında öğrencilerin derste olduğu ve bahçenin boş olduğu öğrenildi.

Çökme sonrası olay yerine ekipler sevk edildi ve okulun bulunduğu bölge güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. İlk müdahale ve güvenlik çalışmaları ekipler tarafından başlatıldı.

müdahale ve trafik önlemleri:

Bölgeye ulaşan ekipler okul bahçesinde inceleme ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Okul çevresindeki güvenlik önlemleri nedeniyle bölge geçici olarak trafiğe kapalı tutuluyor.

son durum:

Yetkililer ve müdahale ekipleri çalışmalarını devam ettiriyor; olayla ilgili gelişmeler ve alınacak ek önlemler hakkında bilgi paylaşımı yapılacak.

SULTANGAZİ'DE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE OKULUN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ