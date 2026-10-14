Dolar 49,3877 +0,04%
Euro 55,3112 +0,09%
Bist 12.188,45 -0,51%
Altın Gram 6.616,26 -0,25%
EUR/USD 1,1196 -0,07%
Brent Petrol 106,31 +0,59%
--°

Sultangazi'de sağanak Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarını çöktürdü, ekipler müdahale ediyor

İstanbul Sultangazi'de Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı sağanak nedeniyle çöktü; öğrenciler sınıftaydı, bahçe boştu, ekipler olay yerinde müdahaleye başladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sultangazi'de sağanak Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarını çöktürdü, ekipler müdahale ediyor

Sultangazi'de okuldaki çökme

İstanbul Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı, kentte etkili olan kuvvetli sağanak yağışın etkisiyle çöktü.

Olay anı ve güvenlik durumu:

Çökme sırasında öğrencilerin derslere girdiği ve okul bahçesinin boş olduğu öğrenildi. Çökme sonrası bölgeye ekipler sevk edildi ve ilk müdahale çalışmaları başlatıldı.

Müdahale ve ulaşım tedbirleri:

Bölgeye yönlendirilen ekipler, okul çevresinde inceleme ve güvenlik çalışmalarına devam ediyor; okulun bulunduğu bölge trafiğe kapatıldı ve ekiplerin bahçedeki çalışmaları sürüyor.

Yetkililer olayla ilgili inceleme ve duruma ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğini bildiriyor.

Sultangazi’de sağanak yağış nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü

Sultangazi’de sağanak yağış nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sezaryen oranlarını düşük tutan uygulamalar için hastane personeline teşekkür
images

Diliskelesi'nde görünüm ve güvenlik için hatlar yer altına alınıyor
images

Liselilerden gerçekçi deprem tatbikatı: bina 2 dakika 40 saniyede boşaltıldı
images

Bursalı hekimler QR Global Wellness Experience Healthspan 2026'da sağlıklı yaşam...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultangazi'de göle dönen alt geçitte itfaiye aracı mahsur kaldı, kurtarma anları drondan kaydedildi

zirvede bakan kacır: bilimle üretimi artırma ve gençlere yatırım vurgusu

Erbil temaslarıyla sınırda bekleyen tırların 2-3 günde sevki için uzlaşma

Erdek'te Hükümet Caddesi her yağmurda aynı manzarayı veriyor

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı