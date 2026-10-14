Sultangazi'de sağanak Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarını çöktürdü, ekipler müdahale ediyor

Sultangazi'de okuldaki çökme

İstanbul Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı, kentte etkili olan kuvvetli sağanak yağışın etkisiyle çöktü.

Olay anı ve güvenlik durumu:

Çökme sırasında öğrencilerin derslere girdiği ve okul bahçesinin boş olduğu öğrenildi. Çökme sonrası bölgeye ekipler sevk edildi ve ilk müdahale çalışmaları başlatıldı.

Müdahale ve ulaşım tedbirleri:

Bölgeye yönlendirilen ekipler, okul çevresinde inceleme ve güvenlik çalışmalarına devam ediyor; okulun bulunduğu bölge trafiğe kapatıldı ve ekiplerin bahçedeki çalışmaları sürüyor.

Yetkililer olayla ilgili inceleme ve duruma ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğini bildiriyor.

Sultangazi’de sağanak yağış nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü