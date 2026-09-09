Sultanhisar kaymakamı okul koridorlarında yeni eğitim yılına moral verdi

Sultanhisar kaymakamı Atça Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile birlikte Atça Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette kaymakam, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek yeni döneme ilişkin temennilerini iletti.

görüşmeler ve öğrenci sohbetleri:

Kaymakam Ateş, okul ortamında öğrencilerle yakından ilgilenip onlarla sohbet etti ve eğitim süreçleriyle ilgili görüşlerini dinledi. Öğrencilerin okul hayatına dair beklentileri ve gündelik deneyimleri üzerinde duruldu; ziyaret sırasında samimi ve karşılıklı iletişim ön plana çıktı.

mesajlar ve beklentiler:

Ziyaret vesilesiyle 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğretmenler, öğrenciler ve velilere başarı dileğinde bulunan Kaymakam Ateş, yeni dönemin verimli ve sağlıklı geçmesi temennisinde bulundu. Okuldaki görüşmelerin ardından ziyaret sona erdi ve katılımcılarla yapılan görüşmelerin önemine dikkat çekildi.

SULTANHİSAR KAYMAKAMI ALİ EKBER ATEŞ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA ATÇA ATATÜRK İLKOKULU’NU ZİYARET EDEREK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.