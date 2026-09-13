Sultanhisar'da başarı örneği: gençler ilçe yöneticileriyle buluştu

Sultanhisar'da başarı kutlaması

Sultanhisar ilçe protokolü, ilçeyi gururlandıran üniversite sınavı başarılarını yerinde kutladı. Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ve Sultanhisar Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yalçınkaya, Kabaca İlkokulu mezunları ile mevcut öğrencilerle bir araya geldi.

buluşmanın içeriği:

Programda, bu yıl ve önceki yıllarda üniversite sınavlarında öne çıkan öğrenciler ile sohbet edildi. Öğrencilerin, öğrenim gördükleri liseleri dereceyle tamamladıkları ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ile Eğitim Fakültesi gibi bölümlere yerleşmeleri dolayısıyla tebrikleri kabul edildi.

Yetkililer, öğrencilere eğitim hayatları, hedefleri ve gelecek planları hakkında yönlendirici sorular yöneltti; öğrenciler de deneyimlerini ve hedeflerini paylaştı. Buluşma, hem mezunlar hem de mevcut öğrenciler için karşılıklı motivasyon ve tanışma fırsatı sağladı.

gelecek için örnek teşkil ediyor:

Kaymakam Ali Ekber Ateş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, elde edilen başarıların ilçe adına gurur verici olduğunu vurguladı. Kaymakam Ateş, bu başarıların diğer öğrencilere ve gelecek nesillere güzel bir örnek oluşturduğunu belirterek, öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılarının devamını diledi.

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE ÜNİVERSİTE SINAVLARINDA BAŞARILI OLARAK İLÇEYİ GURURLANDIRAN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELİNDİ.