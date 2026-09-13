Eski CHP Aydın il başkanı Ali Çankır son yolculuğuna uğurlandı

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Ali Çankır 12 Eylül Cumartesi günü Germencik ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken bir anda fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çankır, ambulansla Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kendisine yapılan tetkikler sonucunda kalp krizi geçirdiği belirlendi ve kurtarılamadı. Ani ölüm haberi, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere geniş bir kesimi yasa boğdu.

Tören ve defin:

Çankır için Nazilli'ye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Alevi Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, sağlık sektörü temsilcileri ile Çankır'ın ailesi, dostları ve çok sayıda seveni katıldı.

Tören sırasında eski Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Engin Seyit Alioğlu tarafından Alevi erkanı gerçekleştirildi. Katılımcılar alınan helalliğin ardından duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarıyla Çankır uğurlandı.

Ali Çankır'ın naaşı daha sonra Kuyucak Kurtuluş Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. Tören ve defin süreci, yakın çevresi ve siyasi camiada derin bir üzüntüyle takip edildi.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE OTOMOBİLİYLE SEYİR HALİNDEYKEN GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN CHP AYDIN ESKİ İL VE NAZİLLİ ESKİ İLÇE BAŞKANI ALİ ÇANKIR, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİ İLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.