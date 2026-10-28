Sultanhisar'ın altyapısı kaynak suyu hattı yatırımıyla güçleniyor

Sultanhisar'da altyapı hamlesi:

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, ASKİ ekipleri Sultanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi'nde kaynak suyu hattı yenileme çalışmalarına başladı. Projede 2 milyon 500 bin Türk Lirası yatırım bedeli ayrıldı; yenileme çalışması Güvendik'ten başlayıp bölgedeki birçok noktaya ulaşan hattı kapsayacak ve yeni bir su deposu inşa edilecek.

Çalışmanın kapsamı ve hedefi:

Planlı yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin altyapısı güçlenecek ve vatandaşların su hizmetlerine erişimi daha sağlıklı bir hâl alacak. Yenileme ile mevcut hatların modernizasyonu ve depolama kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Belediye yetkililerinin açıklaması:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konuyla ilgili olarak, "Aydınımızın dört bir yanında yatırım ve projelerimize devam ediyoruz. Çalışmalarımızı 17 ilçemizin tamamında eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Yatırım ve projelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye, benzer altyapı yatırımlarının diğer ilçelerde de eş zamanlı sürdürüleceğini belirtiyor; çalışma tamamlandığında bölge sakinlerinin su altyapısından daha güçlü ve güvenilir şekilde faydalanması bekleniyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN ÇALIŞMALARIYLA AYDIN’A KAZANDIRILAN ALTYAPI YATIRIMLARI KENTİN DÖRT BİR YANINDA SÜRÜYOR.