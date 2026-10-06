Dolar 49,1029 -0,01%
Euro 55,1500 -0,20%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.579,36 +0,13%
EUR/USD 1,1223 -0,30%
Brent Petrol 100,32 -1,89%
--°

Suncuk'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Düzce'nin Suncuk köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, Boğaziçi ile Düzce itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 00:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Suncuk'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Olayın gelişimi:

Düzce'nin Suncuk köyünde, Sebahattin Yeşildağ'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin duyduğu yoğun duman sonrası bölgeden gelen ihbar, kısa sürede yetkililere iletildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Boğaziçi ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaştı ve yangına müdahale etmeye başladı. Ahşap yapının yangına hassas olması nedeniyle ekipler, alevlerin yayılmasını önlemeye öncelik verdi.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Müdahalenin ardından ekipler, olası yeniden alevlenmelere karşı geniş kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Söndürme ve soğutma sırasında evin diğer bölümlerine yangının sıçramaması için gerekli tedbirler alındı; ekipler bölgeyi titizlikle denetledi ve güvenlik önlemlerini sürdürdü.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni henüz belli olmadığından, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılacak teknik ve yerinde tespit çalışmalarının ardından yangının nedenine ilişkin resmi açıklama yapılacağı bildirildi.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; hasar tespiti ve soruşturma süreci devam ediyor.

DÜZCE’NİN SUNCUK KÖYÜNDE SEBAHATTİN YEŞİLDAĞ’A AİT İKİ KATLI AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE...

DÜZCE’NİN SUNCUK KÖYÜNDE SEBAHATTİN YEŞİLDAĞ’A AİT İKİ KATLI AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Geceyi alevlerle delen bina: Fatih Ayvansaray'da müdahale sürüyor
images

Soma'da göçük soruşturmasında yöneticiler dahil dokuz kişi cezaevine gönderildi
images

Reyhanlı'da kavşak çarpışması: takla atan otomobil tır sürücülerine çarptı, 6 ya...
images

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trump Flydubai vakasında İran'ı sorumlu tuttu; başkan yardımcısı JD Vance farklı görüş açıkladı

Bingöl'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı

Geceyi alevlerle delen bina: Fatih Ayvansaray'da müdahale sürüyor

Soma'da göçük soruşturmasında yöneticiler dahil dokuz kişi cezaevine gönderildi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp