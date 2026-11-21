Süper Lig'de çabuk oyun hedefi: çoklu top sistemi Gençlerbirliği maçında

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçta, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı doğrultusunda ligde ilk kez çoklu top sistemi hayata geçirildi.

maç sonucu ve temel bilgiler:

Karşılaşma sonunda Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bu müsabaka, uygulamanın ilk kez kullanıldığı resmi lig maçı olarak kayıtlara geçti ve maç boyunca sistemin işleyişi gözlemlendi.

çoklu top sistemi nasıl uygulandı:

Yeni düzenlemeye göre top toplayıcılar, topları doğrudan futbolculara vermek yerine saha kenarında belirlenen istasyonlara yerleştirdi. Futbolcular ihtiyaç duydukları topları bu saha kenarındaki istasyonlardan alarak oyuna devam etti; böylece top arama ve teslim süreleri azaltılmaya çalışıldı.

Uygulamanın amacı, oyun temposunu korumak ve maç içindeki gereksiz beklemeleri sınırlamak olarak öne çıkıyor. TFF'nin bu kararı, önümüzdeki haftalarda izleme ve değerlendirme sürecine tabi tutulacak.

SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA OYNANAN GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FK KARŞILAŞMASINDA, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNUN KARARI DOĞRULTUSUNDA LİGDE İLK KEZ ‘ÇOKLU TOP SİSTEMİ' UYGULANDI.