Suruç'ta TEM ve JASAT işbirliğiyle 5 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada, Suruç ilçesinde düzenlenen operasyonda hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. yakalandı.
Operasyon detayları:
Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı, TEM ve JASAT ekiplerinin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, hakkında 'silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma' suçundan ceza bulunan M.Y. gözaltına alındı.
Adli işlemler:
Gözaltına alınan hükümlünün karakoldaki işlemleri sürüyor.
ŞANLIURFA’DA 5 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
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