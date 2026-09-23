Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil refüje çarptı

kaza detayları

Antalya'nın Manavgat ilçesi Salkımevler Mahallesi Ulukapı Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, refüj bordürüne çarparak durabildi. Araçta bulunanların bilgisine ilişkin ek bir detay paylaşılmadı.

Polisten edinilen bilgiye göre, kaza sırasında olay yerinde bulunup durumu bildirenler oldu ve ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

müdahale ve taşıma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralanan sürücü Mehmet A.Z., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor; yetkililer, olayın kesin nedenini belirlemek için çalışma yürütüyor. Kaza haberine ilişkin kamu sağlığı ve trafik güvenliği uyarıları devam etmektedir.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN REFÜJ BORDÜRÜNE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.