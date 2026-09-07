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Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil Harbiye Mahallesi'nde takla attı

Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil ters döndü; araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil Harbiye Mahallesi'nde takla attı

Kaza ve müdahale:

Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil takla atarak ters döndü.

Kazada araçta sıkışan sürücüyü olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye sevk edildi.

Soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın oluş nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

HATAY’DA KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

HATAY’DA KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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