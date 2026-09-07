Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil Harbiye Mahallesi'nde takla attı

Kaza ve müdahale:
Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil takla atarak ters döndü.
Kazada araçta sıkışan sürücüyü olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye sevk edildi.
Soruşturma:
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın oluş nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.
HATAY’DA KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
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