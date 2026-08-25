Dolar 48,0869 +0,03%
Euro 56,1690 +0,12%
Bist 14.473,42 -0,19%
Altın Gram 7.276,85 +0,19%
EUR/USD 1,1677 +0,08%
Brent Petrol 87,24 -3,64%
--°

Suşehri’de kontrolünü kaybeden traktör şarampole yuvarlandı: dört kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolü kaybeden traktör şarampole devrildi; sürücü ile üç yolcu yaralandı, yaralılar farklı hastanelere sevk edildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 20:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Suşehri’de kontrolünü kaybeden traktör şarampole yuvarlandı: dört kişi yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Karalar köyü Çamlıca Mezrası yolu üzerinde meydana geldi. Murat K. yönetimindeki 55 KM 706 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

yaralananların durumu ve tedavi:

Kazada sürücü Murat K. ile römorkta bulunan Şenol K., Emirhan Ç. ve Mustafa Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Murat K. ve Emirhan Ç. Zara Devlet Hastanesi'ne; Şenol Katırcı ve Mustafa Çelenk ise Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

inceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS’IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLEN TRAKTÖRDE BULUNAN 4 KİŞİ...

SİVAS’IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLEN TRAKTÖRDE BULUNAN 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kahramankazan'da kargo paketlerinde 109,3 kg eroin ele geçirildi
images

Sultanbeyli'de dron destekli operasyonda yakalanan iki kişi tutuklandı
images

Gazze Zeytun'da enkazdan 20 cenaze çıkarıldı; binlerce kayıp ihtimali sürüyor
images

Eskişehir'de otluk yangını bahçedeki meyve fidanlarına zarar verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Müdür Aktaş Siteler Mahallesi'nde güvenlik ve talepleri yerinde dinledi

Sinan Akçıl Malazgirt meydanında zafer coşkusunu müziğe dönüştürdü

Kahramankazan'da kargo paketlerinde 109,3 kg eroin ele geçirildi

Sultanbeyli'de dron destekli operasyonda yakalanan iki kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi