Suşehri’de kontrolünü kaybeden traktör şarampole yuvarlandı: dört kişi yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Karalar köyü Çamlıca Mezrası yolu üzerinde meydana geldi. Murat K. yönetimindeki 55 KM 706 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

yaralananların durumu ve tedavi:

Kazada sürücü Murat K. ile römorkta bulunan Şenol K., Emirhan Ç. ve Mustafa Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Murat K. ve Emirhan Ç. Zara Devlet Hastanesi'ne; Şenol Katırcı ve Mustafa Çelenk ise Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

inceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS’IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLEN TRAKTÖRDE BULUNAN 4 KİŞİ YARALANDI.