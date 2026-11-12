Suyun ardından adalet: Yuva köyü zehirlenmesi davasında 5 sanığa hapis

Bolu'da Yuva köyü içme suyu davasında karar açıklandı

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Temmuz 2022'de Yuva köyünde içme suyundan kaynaklanan zehirlenme sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği ve 147 kişinin etkilendiği olayla ilgili davada hükmünü verdi. Mahkeme heyeti, aralarında köy muhtarı ve İl Özel İdaresi yetkilisinin de bulunduğu beş sanığı değişen sürelerde hapis cezasına çarptırdı.

Sanıkların savunmaları:

Duruşmaya tutuksuz yargılanan İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A., dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B., köy muhtarı M.E. ve hemşire B.K. katıldı. Müştekiler sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sanıklar ve avukatları ise suçlamaları reddederek beraat talep etti.

Ü.B. savunmasında olay tarihlerinde yıllık izinde olduğunu ve laboratuvar sonuçlarını takip edemediğini; vakaların hastaneye başlama sürecinde görevinin başına geçtiğini ve köy ile su deposunda incelemeler yaptığını belirtti. Köy muhtarı M.E. ise 2014'ten bu yana görev yaptığını, su depolarının temizlendiğini ve aynı depodan dört mahallenin yararlandığını savundu. M.A.A. ise içme suyu depolarının bakım ve temizliğinin muhtarlıkların sorumluluğunda olduğunu ileri sürdü.

Mahkemenin hükmü ve yaptırımlar:

Savunmaların ardından kararını açıklayan heyet, köy muhtarı M.E.'yi "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı ve M.E.'nin 2 yıl süreyle görev yapması yasaklandı. Dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. hakkında "birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi ve 1 yıl süreyle kamu görevini icra etmesi yasaklandı.

Sanıklar M.A.A., F.İ. ve B.K. ise "görevi ihmal" suçundan 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı; bu üç sanık hakkında mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Ayrıca heyet, Ü.B.'nin yıllık izinde bulunduğu dönemde yerine vekalet eden kişinin tespit edilerek, Eyüp Ertem’in ölümüne neden olma suçundan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Olayın seyri ve sağlık bulguları:

Temmuz 2022'de Yuva köyünde içme suyuna bağlı kusma ve bulantı şikâyetleriyle toplam 148 kişi hastanelere başvurmuş, vakalardan 147'si tedavilerinin ardından taburcu edilmişti; Eyüp Ertem yaşamını yitirmişti. Bazı hastalar Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edildi ve anemi ile akut böbrek yetmezliği ile seyreden hemolitik üremik sendrom tanısı aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, şebeke suyunda tespit edilen kolibasili bakterisinin enfeksiyonunun Eyüp Ertem'in ölümüne yol açtığı belirlendi. Olayla hazırlanan iddianamede üç sanık için 2 yıldan 15'er yıla, iki hemşire için ise 3 aydan 1'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti; mahkeme ise kararda belirtilen cezaları verdi.

Karar, yerel düzeyde içme suyu yönetimi ve sorumluluk paylaşımı konusunda tartışmaları yeniden alevlendirirken, mahkemenin vekalet eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı soruşturmanın sürdüğüne işaret ediyor.

BOLU’NUN YUVA KÖYÜNDE 2022 YILINDA İÇME SUYUNDAN KAYNAKLANAN ZEHİRLENME OLAYINDA 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 147 KİŞİNİN ETKİLENDİĞİ DAVADA KARAR AÇIKLANDI. MAHKEME HEYETİ, ARALARINDA KÖY MUHTARI VE İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRÜ’NÜN DE BULUNDUĞU 5 SANIĞA DEĞİŞEN SÜRELERDE HAPİS CEZASI VERDİ.