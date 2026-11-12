Dolar 50,2530 +0,05%
Euro 55,8833 +0,23%
Bist 11.819,73 +1,31%
Altın Gram 6.283,34 -2,79%
EUR/USD 1,1099 +0,08%
Brent Petrol 93,21 +0,49%
--°

Suyun ardından adalet: Yuva köyü zehirlenmesi davasında 5 sanığa hapis

Yuva köyündeki 2022 içme suyu zehirlenmesi davasında mahkeme, köy muhtarı dahil 5 sanığı değişen sürelerde hapis cezasına çarptırdı; olayda 1 kişi ölmüştü.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:01

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Suyun ardından adalet: Yuva köyü zehirlenmesi davasında 5 sanığa hapis

Bolu'da Yuva köyü içme suyu davasında karar açıklandı

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Temmuz 2022'de Yuva köyünde içme suyundan kaynaklanan zehirlenme sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği ve 147 kişinin etkilendiği olayla ilgili davada hükmünü verdi. Mahkeme heyeti, aralarında köy muhtarı ve İl Özel İdaresi yetkilisinin de bulunduğu beş sanığı değişen sürelerde hapis cezasına çarptırdı.

Sanıkların savunmaları:

Duruşmaya tutuksuz yargılanan İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A., dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B., köy muhtarı M.E. ve hemşire B.K. katıldı. Müştekiler sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sanıklar ve avukatları ise suçlamaları reddederek beraat talep etti.

Ü.B. savunmasında olay tarihlerinde yıllık izinde olduğunu ve laboratuvar sonuçlarını takip edemediğini; vakaların hastaneye başlama sürecinde görevinin başına geçtiğini ve köy ile su deposunda incelemeler yaptığını belirtti. Köy muhtarı M.E. ise 2014'ten bu yana görev yaptığını, su depolarının temizlendiğini ve aynı depodan dört mahallenin yararlandığını savundu. M.A.A. ise içme suyu depolarının bakım ve temizliğinin muhtarlıkların sorumluluğunda olduğunu ileri sürdü.

Mahkemenin hükmü ve yaptırımlar:

Savunmaların ardından kararını açıklayan heyet, köy muhtarı M.E.'yi "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı ve M.E.'nin 2 yıl süreyle görev yapması yasaklandı. Dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. hakkında "birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi ve 1 yıl süreyle kamu görevini icra etmesi yasaklandı.

Sanıklar M.A.A., F.İ. ve B.K. ise "görevi ihmal" suçundan 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı; bu üç sanık hakkında mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Ayrıca heyet, Ü.B.'nin yıllık izinde bulunduğu dönemde yerine vekalet eden kişinin tespit edilerek, Eyüp Ertem’in ölümüne neden olma suçundan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Olayın seyri ve sağlık bulguları:

Temmuz 2022'de Yuva köyünde içme suyuna bağlı kusma ve bulantı şikâyetleriyle toplam 148 kişi hastanelere başvurmuş, vakalardan 147'si tedavilerinin ardından taburcu edilmişti; Eyüp Ertem yaşamını yitirmişti. Bazı hastalar Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edildi ve anemi ile akut böbrek yetmezliği ile seyreden hemolitik üremik sendrom tanısı aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, şebeke suyunda tespit edilen kolibasili bakterisinin enfeksiyonunun Eyüp Ertem'in ölümüne yol açtığı belirlendi. Olayla hazırlanan iddianamede üç sanık için 2 yıldan 15'er yıla, iki hemşire için ise 3 aydan 1'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti; mahkeme ise kararda belirtilen cezaları verdi.

Karar, yerel düzeyde içme suyu yönetimi ve sorumluluk paylaşımı konusunda tartışmaları yeniden alevlendirirken, mahkemenin vekalet eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı soruşturmanın sürdüğüne işaret ediyor.

BOLU’NUN YUVA KÖYÜNDE 2022 YILINDA İÇME SUYUNDAN KAYNAKLANAN ZEHİRLENME OLAYINDA 1 KİŞİNİN...

BOLU’NUN YUVA KÖYÜNDE 2022 YILINDA İÇME SUYUNDAN KAYNAKLANAN ZEHİRLENME OLAYINDA 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 147 KİŞİNİN ETKİLENDİĞİ DAVADA KARAR AÇIKLANDI. MAHKEME HEYETİ, ARALARINDA KÖY MUHTARI VE İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRÜ’NÜN DE BULUNDUĞU 5 SANIĞA DEĞİŞEN SÜRELERDE HAPİS CEZASI VERDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akçadağ'da sulama kanalına devrilen araç: iki kişi hastaneye kaldırıldı
images

Devrek'te Başlarkadı rampasında alev alan Metro Turizm otobüsü hizmet dışı kaldı
images

boğaz hattında kaçak tütün ve alkole operasyon: 7 gözaltı
images

Manifest'in kurucusu Tolga Akış adli kontrolle tahliye edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Afrika'da temiz pişirme erişimi yetersiz: kadınlar ve çocuklar en ağır bedeli ödüyor

Meralar verimliliğe kavuşuyor: Erzincan'da 5 köyde ıslah projeleri

Yüksekova'da kışla birlikte canlanan balık tezgâhları

İş dünyası COP31'de yatırım ve iklim gündemini belirledi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi