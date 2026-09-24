Tabiat parkının tel çitlerine takılan otomobil: sürücü ve yolcu hafif yaralı

kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu sınırları içinde, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddialara göre ilçe merkezine doğru seyir halinde olan, sürücüsü Y.C. olan 38 ZF 460 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, yol kenarındaki tabiat parkının tel çitlerini kırarak park alanına girerken asılı halde kaldı ve bu görüntü çevrede dikkat çekti.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların durumunun hafif olduğu bildirildi.

Kaza yerinde polis ekipleri tarafından delil toplama ve olay yerinde inceleme çalışmaları yapıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları, olayın aydınlatılmasında kullanılmak üzere değerlendiriliyor.

Bu tür kazalarda sürücü hakimiyetinin yanı sıra yol ve çevre koşullarının da rol oynayabildiğine dikkat çekilirken, yetkililer sürücüleri hız ve dikkat kurallarına uyma konusunda uyardı.

Kaza yapan otomobil asılı kaldı:2 yaralı