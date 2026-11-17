Olayın detayları:

Antalya’nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Turizm Bölgesinde, tadilat nedeniyle kapalı olan bir otelde yangın çıktı. Çamaşırhane ve restoran bölümlerinde başlayan alevler kısa sürede ihbar edildi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olayı haber alan ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine hızlıca sevk edildi. Bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri intikal etti. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye alevlere müdahale ederek yangının otelin diğer bölümlerine ulaşmasını engelledi.

Otelin durumu ve sonrası:

Yetkililer, otelin tadilat nedeniyle kapalı olduğunu ve anlık olarak müşteri bulunmadığını bildirdi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü ve daha geniş çaplı hasar önlendi.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme ve soğutma çalışmaları devam ederken, yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü kaydetti.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 5 YILDIZLI BİR OTELİN ÇAMAŞIRHANE VE RESTORAN BÖLÜMLERİNDE ÇIKAN ANGIN İTFAİYE VE JANDARMA EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.