Polis ekipleri motosiklet sürücülerini tek tek kontrol etti

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri, trafik güvenliğini artırmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Denetimler Değirmenaltı Mahallesi giriş noktasında yapıldı ve sürücüler tek tek durdurularak belgeleri ile koruyucu ekipmanları incelendi.

Denetimin yapıldığı nokta ve yöntemleri:

Uygulamada ekipler, özellikle kask ve eldiven kullanımını kontrol etti; sürücülerin ehliyet ve diğer belgeleri ile birlikte Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi. Kontroller, hem yaya hem de araç trafiğinin akışını aksatmayacak şekilde planlandı ve kayıt altına alındı.

İhlaller ve uygulanan yaptırımlar:

Denetimler sırasında kask takmadığı tespit edilen bir motosiklet sürücüsüne ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, tüm sürücülere güvenli sürüş kurallarını hatırlatarak koruyucu ekipman kullanımının olası kazalarda hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Yetkililer, kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DENETİMLERDE KASK, ELDİVEN VE EHLİYET KONTROLLERİNİN YANI SIRA GENEL BİLGİ TOPLAMA (GBT) SORGULAMASI YAPILDI.