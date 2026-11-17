Beyoğlu'da çamurluktaki gizli bölmeden uyuşturucu çıktı:

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün akşam saatlerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı kontrolde, aracın ön çamurluk kısmındaki gizli bölmede satışa hazır 52 gram marihuana bulundu.

olay yeri ve arama detayları:

Operasyon, Beyoğlu Yenişehir Mahallesi İstifçi Sokak'ta gerçekleştirildi. Yapılan aramada ayrıca 27 bin 510 lira, bir cep telefonu ve iki SIM kart ele geçirildi. Arama ve tespit işlemleri, narkotik timlerinin koordinasyonunda yürütüldü.

gözaltı ve soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili araç sürücüsü Y.Y. (20) gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İSTANBUL BEYOĞLU’NDA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTA, NARKOTİK KÖPEĞİYLE YAPILAN ARAMADA ÖN ÇAMURLUKTAKİ GİZLİ BÖLMEDE 52 GRAM MARİHUANA ELE GEÇİRİLDİ. ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI.