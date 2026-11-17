Güvenlik hazırlıkları kapsamlı şekilde yürütüldü

COP31 Zirvesi'ne katılan devlet başkanları ve yabancı heyetlerin emniyeti için kapsamlı güvenlik önlemleri uygulandı. Zirve öncesinde ve süresince yürütülen denetimlerde özellikle patlayıcı arama, KBRN keşif ve şüpheli tarama çalışmalarına ağırlık verildi.

Tarama ve keşif ekiplerinin rolü:

Operasyonlarda bomba imha ve arama ekipleri, dedektör köpekler ile KBRN keşif ekipleri ön safta yer aldı. Ekipler, şüpheli unsurları tespit etmek ve potansiyel riskleri bertaraf etmek için gelişmiş cihazlar ve eğitimli köpeklerle sistematik aramalar gerçekleştirdi.

Arama faaliyetlerinin ölçeği:

Kapsamlı güvenlik taramalarında, zirve döneminde yaklaşık 50 bin araç ve 50 otel detaylı şekilde denetlendi. Ekipler, olası tehditleri engellemek amacıyla her aramada en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmamak için çalıştı.

Bursa polisinin katkısı ve koordinasyon:

Güvenlik organizasyonunda Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda birim de görev aldı. Farklı uzmanlık alanlarından gelen ekipler, bölgede geniş güvenlik tedbirleri uygulayarak görevlerini sürdürdü ve zirvenin güvenli şekilde geçmesi için koordinasyon sağladı.

Emniyet güçlerinin yoğun mesaisi ve uzman ekiplerin koordineli çalışması, zirvenin planlandığı şekilde yürütülmesine zemin hazırladı ve güvenlik süreçlerinin merkezinde yer aldı.

COP31’İN GÖRÜNMEYEN KAHRAMANLARI İŞ BAŞINDA: 50 BİN ARAÇ, 50 OTEL DİDİK DİDİK ARANDI