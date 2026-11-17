Olayın gelişimi:

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Eskişehir Tepebaşı ilçesi kırsal Yakakayı Mahallesi'ndeki mısır tarlasında meydana geldi. 51 yaşındaki Abdil Yapıcı, biçerdöverle hasat yaptığı sırada tarlaya gelen bir grup kişinin tarım arazisinde avlandığını ve tüfekler kullandığını iddia etti.

İddiaya göre, makine üzerindeyken yakın mesafeden sıkılan saçmalar nedeniyle rahatsız olan Yapıcı, avcıları uyararak 'makineye doğru ateş etmeyin' dedi ve tarlayı hasat etmeyi sürdüreceğini belirtti. Bu uyarının ardından bir süre daha devam eden ateş sonucunda Yapıcı'nın sol koluna isabet eden kurşun yaralanmaya yol açtı.

Yaralanma ve tedavi:

Kolundan yaralanan Abdil Yapıcı, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kişinin koluna 24 dikiş atıldığı ve parmaklarında kısmi hissizlik meydana geldiği öğrenildi.

Olayın acil sağlık müdahalesini takiben Yapıcı'nın aile üyeleri hem tedavi sürecini hem de olayın soruşturulmasını takip edeceklerini bildirdi.

Ailenin iddiaları ve şüpheler:

Yapıcı'nın oğlu Can Yapıcı, olayla ilgili olarak grupta yaklaşık '7-8' kişinin bulunduğunu, çoğunun ruhsat ve avcılık belgesine sahip olmadığını öne sürdü. Babasının tarla içinde makineye doğru ateş edildiğini belirterek uyardığını ancak ateşin devam ettiğini anlattı.

Can Yapıcı, grup içinden özellikle iki kişiden şüphelendiklerini, aralarından birinin yaklaşık '25-26' yaşlarında olduğunu ve babasına ters bakışlar attığını ifade etti. Oğul, 'Bu kurşun benim babama değil de başkasına da gelebilirdi' diyerek olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Soruşturma ve beklentiler:

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Jandarma, olayın gelişimini, havaya açılan ateşin yönünü ve şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Ailenin şikayeti ve tanık beyanları doğrultusunda soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı, sorumluların tespiti ve olası cezai süreç ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Çiftçilik yapılan arazilerde avlanma uygulamalarının yol açtığı riskler, hem insan sağlığı hem de ekipman güvenliği açısından tartışma konusu olurken, bu tür olaylarda yetkili kurumların hızlı ve şeffaf inceleme yapması beklentisi öne çıkıyor.

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