Gebze otogarında polis araması

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze Otogarı'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde çok sayıda kaçak eşya tespit edildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramada toplam 1.994 paket elektronik sigara, 20 kol saati ve 78 gözlük ele geçirildi. Ürünlerin otobüs içerisinde yolcu eşyaları arasında gizlendiği bildirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Soruşturma ve işlemlerle ilgili resmi açıklamalar emniyet tarafından sürdürülüyor.

Gebze'de yolcu otobüsünde kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama