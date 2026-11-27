Tahir Büyükakın ameliyatı geçirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı oldu.

operasyon ve sağlık durumu:

Belediye tarafından yapılan açıklamada, başkanın bir süredir devam eden kontrollerinin ardından bugün hastanede cerrahi operasyona alındığı ve müdahalenin başarılı geçtiği belirtildi. Tedavisinin halen sürdüğü aktarıldı.

belediyeden teşekkür açıklaması:

Açıklamada ayrıca tedavisi devam eden Büyükakın'ın, dualarını eksik etmeyen ve sevgi ile selamlarını ileten hemşehrilerine teşekkür ettiği kaydedildi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE SAFRA KESESİ AMELİYATI OLDU.