Mersin'de 'torbacı' operasyonu: iki şüpheli tutuklandı

Mersin'de narkotik operasyonu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, sokak satıcılığı yaptığı tespit edilen iki şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin takibi sonucu şüpheliler M.B. ve R.Ş. yakalandı.

ele geçirilen maddeler ve malzemeler:

Operasyonda, şüpheli M.B. ile yapılan aramada 24 adet sentetik ecza, 2 paket halinde 82,5 gram sentetik kannabinoid ve 1.540 TL para ele geçirildi. Diğer şüpheli R.Ş.'nin üzerinde ve eşyalarında ise 787 adet sentetik ecza, 7,7 gram toz haline getirilmiş ecstasy, bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 kartuş bulundu.

soruşturma ve yasal süreç:

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildikleri ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi. Operasyonun, "torbacı" olarak tanımlanan sokak satıcılarına yönelik hedefli bir çalışma kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

MERSİN’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLEN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA SENTETİK ECZA VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.