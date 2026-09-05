Okul saldırısında tahliye kararı sonrası anne Osmaniye’de yeniden tutuklandı

Osmaniye'de yeniden tutuklanma

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin davada, ilk duruşmada tahliye edilen saldırganın annesi Pınar Peyman Mersinli hakkında gelişme yaşandı. Olayda 9 öğrenci ile 1 öğretmen hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Tahliye kararının ardından gelişmeler:

Duruşmada anne Pınar Peyman Mersinli oy çokluğuyla tahliye edilmişti. Tahliye kararına yapılan itiraz üzerine mahkeme hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı ve süreç takip edildi.

Gözaltı, sevk ve cezaevi nakli:

Osmaniye'de gözaltına alınan Mersinli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanmasına karar verilen Mersinli, Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Davayla ilgili soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor; tahliye kararına yapılan itiraz ve ardından verilen yakalama kararı, dosyadaki işlemlerin sürmesiyle sonuçlandı.

OKUL SALDIRISI DAVASINDA TAHLİYE OLAN SALDIRGANIN ANNESİ OSMANİYE’DE YENİDEN TUTUKLANDI