Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Bandırmaspor'dan 6-0'lık zafer sonrası iki teknik adamın değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, Boluspor'u 6-0 yenerken teknik direktörler Daniel Farrar ve Ertuğrul Arslan maçın hatalarını ve bağları değerlendirdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 18:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Bandırmaspor'dan 6-0'lık zafer sonrası iki teknik adamın değerlendirmesi

Bandırmaspor evinde Boluspor'u 6-0 yendi

Trendyol 1. Lig 6. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri maçın ana hatlarını değerlendirdi.

Daniel Farrar'ın değerlendirmesi:

Boluspor teknik direktörü Daniel Farrar, Bandırmaspor'u tebrik ederek maçta yaşadıkları bireysel hataların skora doğrudan yansıdığını söyledi. Farrar, 'Bu maçta birçok hata yaptık. Çok basit bir gol yedik, erken dakikalarda kişisel hatalar yaptık. Maç içerisinde çok hızlı bir şekilde golü attılar' ifadesini kullandı. Teknik adam, ilk 10-20 dakikada yenilen golün ardından oyunun kontrolünü kaybettiklerini, 40. dakikada skorun 5-0'a geldiğini belirterek karşılaşmanın kendileri için zor geçtiğini vurguladı.

Ertuğrul Arslan'ın sözleri:

Bandırmaspor teknik direktörü Ertuğrul Arslan ise konuşmasına eski kulübü Boluspor ve oradaki yönetime, başkana ve taraftarlara teşekkür ederek başladı. Arslan, antrenörlük kariyerinin ilk dönemine verdiği destek nedeniyle Boluspor'u unutmayacağını söyledi ve takımın kötü süreçten hızla toparlanmasını diledi.

Farklı bir galibiyete rağmen temkinli olduklarını belirten Arslan, bir haftada üçüncü maçlarına çıktıklarını ve yoğun bir takvim geride bıraktıklarını hatırlattı. Ayrıca Ankaragücü maçında alınan 2-1'lik mağlubiyeti anımsatan Arslan, Boluspor'un son beş maçını izlediğini ve rakibin her karşılaşmada zorladığını söyledi. Oyuncularını ciddiyetleri için tebrik eden Arslan, 'Yolumuz çok uzun, bu ligde her puan çok değerli' şeklinde konuştu. Teknik adam, taraftara daha iyi bir Bandırmaspor seyrettirmek ve galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirterek bir günlük iznin ardından Cuma günü oynanacak önemli deplasman maçının hazırlıklarına başlayacaklarını duyurdu.

BANDIRMASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ERTUĞRUL ARSLAN

BANDIRMASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ERTUĞRUL ARSLAN

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Buharkent’te hız ve tutku sahne aldı: 6. tırmanma yarışı seremonik startla açıld...
images

Erzurumspor Kazım Karabekir'de Eren Tozlu'nun golüyle Konyaspor'u 1-0 yendi
images

Beşiktaş'tan son hareket: derbi için Şükrü Saracoğlu'na ulaştı
images

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Niksar şelalesinde serinlemek isteyen iki kardeş boğularak yaşamını yitirdi

Adıyaman'da gazeteci Harun Yumrutepe kazada yaşamını yitirdi

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda tıra çarpan minibüste iki kişi yaşamını yitirdi

Kozan'da duyma ve konuşma engelli adama saldırı sonrası şüpheli serbest bırakıldı

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti