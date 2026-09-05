Bandırmaspor'dan 6-0'lık zafer sonrası iki teknik adamın değerlendirmesi

Bandırmaspor evinde Boluspor'u 6-0 yendi

Trendyol 1. Lig 6. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri maçın ana hatlarını değerlendirdi.

Daniel Farrar'ın değerlendirmesi:

Boluspor teknik direktörü Daniel Farrar, Bandırmaspor'u tebrik ederek maçta yaşadıkları bireysel hataların skora doğrudan yansıdığını söyledi. Farrar, 'Bu maçta birçok hata yaptık. Çok basit bir gol yedik, erken dakikalarda kişisel hatalar yaptık. Maç içerisinde çok hızlı bir şekilde golü attılar' ifadesini kullandı. Teknik adam, ilk 10-20 dakikada yenilen golün ardından oyunun kontrolünü kaybettiklerini, 40. dakikada skorun 5-0'a geldiğini belirterek karşılaşmanın kendileri için zor geçtiğini vurguladı.

Ertuğrul Arslan'ın sözleri:

Bandırmaspor teknik direktörü Ertuğrul Arslan ise konuşmasına eski kulübü Boluspor ve oradaki yönetime, başkana ve taraftarlara teşekkür ederek başladı. Arslan, antrenörlük kariyerinin ilk dönemine verdiği destek nedeniyle Boluspor'u unutmayacağını söyledi ve takımın kötü süreçten hızla toparlanmasını diledi.

Farklı bir galibiyete rağmen temkinli olduklarını belirten Arslan, bir haftada üçüncü maçlarına çıktıklarını ve yoğun bir takvim geride bıraktıklarını hatırlattı. Ayrıca Ankaragücü maçında alınan 2-1'lik mağlubiyeti anımsatan Arslan, Boluspor'un son beş maçını izlediğini ve rakibin her karşılaşmada zorladığını söyledi. Oyuncularını ciddiyetleri için tebrik eden Arslan, 'Yolumuz çok uzun, bu ligde her puan çok değerli' şeklinde konuştu. Teknik adam, taraftara daha iyi bir Bandırmaspor seyrettirmek ve galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirterek bir günlük iznin ardından Cuma günü oynanacak önemli deplasman maçının hazırlıklarına başlayacaklarını duyurdu.

BANDIRMASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ERTUĞRUL ARSLAN