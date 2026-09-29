Tahran Washington'dan bugün nihai cevap bekliyor

Arakçi New York'ta katarlı arabulucularla görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin teklifini görüşmek üzere New York'ta Katarlı arabulucularla bir araya geldi. Arakçi görüşmede ele alınan fikirlerin Katar tarafından Washington'a iletileceğini ve İran'ın bugün ABD'den nihai bir cevap beklediğini belirtti.

Görüşmenin ana hatları:

Bakan Arakçi, toplantıda İran koşullarının uygulanmasına yönelik somut fikirler ve çözümler üzerinde durulduğunu söyledi. Arakçi, ABD'lilerin bir anlaşma veya barışçıl çözüm aradıklarını iddia etmeleri halinde İran'ın sunduğu çözümün tam olarak bu amaca hizmet ettiğini vurguladı.

İran'ın sunduğu planın temel unsurları arasında dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması, yaptırımların kaldırılması ve İran limanlarına uygulanan ABD deniz ablukasının sona erdirilmesi yer alıyor. Arakçi, Katarlı arabulucuların bu önerileri ABD tarafına aktaracağını teyit etti.

Zamanlama ve beklenen adımlar:

Arakçi plana ilişkin zaman çizelgesini de paylaştı. Buna göre belirtilen adımların 4 veya 5 gün içinde tamamlanabileceği, böylece Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceği ve İran'ın nükleer programı da dahil olmak üzere nihai bir anlaşmaya yönelik müzakerelerin 7'nci günde başlayabileceği ifade edildi.

Yetkililer, Katar aracılığıyla iletilen teklifin Washington tarafından nasıl karşılanacağına bağlı olarak sürecin hız kazanabileceğini veya yeni görüşme turlarına ihtiyaç doğabileceğini belirtiyor. Arakçi'nin açıklamaları, tarafların kısa vadede somut bir yanıt beklendiğini gösteriyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin teklifini arabulucu ülke Katar ile ABD'ye ilettiklerini belirterek Washignton'dan bugün nihai cevap beklediklerini açıkladı.