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Tahran'da diplomasi: İran ve Umman Hürmüz gündemini görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi'nin Tahran ziyaretiyle Abbas Arakçi görüşmesinde ikili ilişkiler ve Hürmüz Boğazı ele alındı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Merve Çelik

Tahran'da diplomasi: İran ve Umman Hürmüz gündemini görüştü

Tahran'da üst düzey temas:

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile bir araya geldi. Toplantı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusundaki müzakereler çerçevesinde gerçekleştirildi.

Görüşmede ele alınan konular:

İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Taraflar, iş birliğini güçlendirmenin ve bölgesel istikrara katkı sağlamanın önemine vurgu yaptı.

Bölgesel bağlam ve diplomatik mesaj:

Görüşme, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Umman hakkında sarf ettiği "yerle bir ederiz" tehdidinin gölgesinde yapıldı. Resmi açıklamada müzakerelerin özellikle Hürmüz Boğazı'na odaklandığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin İran ile Umman arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve bölgesel istikrara katkı sağlamayı amaçladığını duyurdu.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ, RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA TAHRAN’A GELEN UMMAN DIŞİŞLERİ BAKANI...

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ, RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA TAHRAN’A GELEN UMMAN DIŞİŞLERİ BAKANI SEYİD BEDİR BİN HAMAD AL-BUSAİDİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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