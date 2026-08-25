Tahran'da diplomasi: İran ve Umman Hürmüz gündemini görüştü

Tahran'da üst düzey temas:

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile bir araya geldi. Toplantı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusundaki müzakereler çerçevesinde gerçekleştirildi.

Görüşmede ele alınan konular:

İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Taraflar, iş birliğini güçlendirmenin ve bölgesel istikrara katkı sağlamanın önemine vurgu yaptı.

Bölgesel bağlam ve diplomatik mesaj:

Görüşme, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Umman hakkında sarf ettiği "yerle bir ederiz" tehdidinin gölgesinde yapıldı. Resmi açıklamada müzakerelerin özellikle Hürmüz Boğazı'na odaklandığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin İran ile Umman arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve bölgesel istikrara katkı sağlamayı amaçladığını duyurdu.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ, RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA TAHRAN’A GELEN UMMAN DIŞİŞLERİ BAKANI SEYİD BEDİR BİN HAMAD AL-BUSAİDİ İLE BİR ARAYA GELDİ.