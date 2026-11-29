Talas Belediyesi'nden personel için yüksekte çalışma eğitimi

Talas Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendiren eğitim programlarına bir yenisini ekledi. Sahada görev yapan personele yönelik düzenlenen Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi ile muhtemel iş kazalarının önüne geçilmesi ve çalışanların güvenli çalışma konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Teorik bölüm:

Eğitim iki aşamalı olarak planlandı. İlk bölümde yüksekte çalışmanın riskleri, alınması gereken güvenlik önlemleri ve doğru ekipman kullanımı hakkında detaylı teorik bilgiler verildi. Belediye Meclis Salonu'ndaki programda konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Metin Sami Doğramacı, çalışan sağlığının önemine vurgu yaparak personeli uyardı: "Sizin tırnağınıza zarar gelmesini arzu etmeyiz. Bu nedenle bu ve bundan sonraki eğitimlerde aldığınız bilgileri yaşantınızda devam ettirin. Eğitimi veren hocalarımıza ve katılan personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hatice Özdemir ise eğitimin kapsamını ve amacını anlattı: "Burada sizlerle olmaktan oldukça heyecanlıyız. Özellikle böyle güzel bir organizasyonun parçası olmak bizim için onur ve gurur kaynağı. Hepimizin amacı aynı. Kimse çalışırken bir iş kazası geçirmesin, sabah sağ salim geldiği işine akşam sağlam şekilde evine dönebilsin. İki bölümden oluşan bir program hazırladık. Birinci bölüm teorik, ikinci bölüm pratik. Her iki bölümde de testler hazırladık" ifadelerini kullandı.

Uygulamalı bölüm:

Eğitimin ikinci kısmı Talas Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesi'nde uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Kayseri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ramazan Kayabaşı tarafından personele güvenli çalışma ekipmanları tanıtıldı ve ekipmanların doğru kullanımı ile giyilmesi uygulamalı olarak gösterildi. Sahada yapılan uygulamalarda yüksekte güvenli çalışma yöntemleri tek tek anlatıldı ve personelin uygulamalı becerilerinin pekiştirilmesine özen gösterildi.

Talas Belediyesi, düzenlediği bu tür eğitimlerle personelin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığını artırmayı, muhtemel iş kazalarının önüne geçmeyi ve çalışanlarının güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, eğitimlerin düzenli aralıklarla sürdürülerek uygulamaların güçlendirileceğini belirtti.

TALAS BELEDİYESİ; ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ÖNCELEYEN EĞİTİM ÇALIŞMALARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ.