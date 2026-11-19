Talas'ta açılan yeni güzergâh 50 yıllık hayali gerçeğe dönüştürdü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas ilçesi Zincidere ile Cebir Mahallesi arasında sıfırdan yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda yeni yol açma çalışması başlattı. Proje tamamlandığında, iki nokta arasındaki ulaşım mesafesi 25 kilometre yerine yaklaşık 9 kilometre olacak ve bölgeye alternatif bir güzergâh kazandırılacak.

projenin kapsamı ve sahadaki çalışmalar:

Yol açma çalışmaları mevsim ve hava şartlarına göre yürütülüyor. Tamamlandığında tek gidiş ve tek geliş şeklinde hizmet verecek yol, Talas ve Tomarza’nın kırsal mahallelerine de önemli ölçüde ulaşım kolaylığı sağlayacak. Çalışmaları Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yerinde inceleyerek bilgi aldı.

yerel yöneticilerin ve muhtarın değerlendirmesi:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projenin bölge halkının uzun süredir beklediği bir ihtiyaç olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Çok uzun süredir bir hayalimiz olan yol çalışmasını ilerletmiş durumdayız. Büyükşehir Belediyemize, Genel Sekreter Yardımcımıza ve Daire Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Zincidere’den Cebir’e bağlanan 10 kilometrelik yol, ulaşım mesafemizi yaklaşık üçte bir oranında azaltmış olacak. Daha önce 25 kilometre olan mesafe, bu güzergâhla 9 kilometreye kadar düşecek."

Cebir Mahalle Muhtarı Alaattin Kocamaz da projenin mahalle için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu yolda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu hayalimizi gerçekleştirdikleri için hepsinden Allah razı olsun. Mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Burası bizim 50 senelik hayalimizdi. Bu hayalimiz gerçekleşmiş olacak, yolumuz açılacak" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu yeni güzergâhın tamamlanmasıyla Talas’ın kırsal mahalleleri ve Tomarza’nın Talas sınırındaki köyleri daha kısa ve alternatif bir ulaşım imkânına kavuşacak. Proje, bölgedeki yerleşimler arasındaki bağlantıyı güçlendirerek günlük ulaşım süresi ve maliyetlerinde iyileşme hedefliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN TALAS ZİNCİDERE İLE CEBİR MAHALLESİ ARASINDA BAŞLATILAN YAKLAŞIK 10 KİLOMETRELİK SIFIRDAN YOL AÇMA ÇALIŞMASI, BÖLGE HALKININ 50 YILLIK HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR.